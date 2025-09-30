В Пентагоне приказали генералам готовиться к войне

Соединённым Штатам необходимо подготовиться к потенциальному крупномасштабному военному противостоянию. С таким заявлением к высшему командному составу американской армии обратился председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, чьё выступление транслировалось на YouTube-канале Пентагона.

«Мы должны быть готовы к войне», — призвал глава Комитета начальников штабов, обращаясь к генералам и адмиралам США.

По словам высокопоставленного военного, наступивший исторический период отличается особой динамичностью и сопряжен с серьёзными опасностями, поскольку глобальные угрозы продолжают стремительно нарастать. Кейн также подчеркнул, что противники Соединённых Штатов теперь действуют более слаженно и координированно, чем в прошлом.