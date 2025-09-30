Интервидение
30 сентября, 14:40

В Пентагоне приказали генералам готовиться к войне

Глава Комитета начальников штабов США Кейн призвал генералов готовиться к войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Соединённым Штатам необходимо подготовиться к потенциальному крупномасштабному военному противостоянию. С таким заявлением к высшему командному составу американской армии обратился председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, чьё выступление транслировалось на YouTube-канале Пентагона.

«Мы должны быть готовы к войне», — призвал глава Комитета начальников штабов, обращаясь к генералам и адмиралам США.

По словам высокопоставленного военного, наступивший исторический период отличается особой динамичностью и сопряжен с серьёзными опасностями, поскольку глобальные угрозы продолжают стремительно нарастать. Кейн также подчеркнул, что противники Соединённых Штатов теперь действуют более слаженно и координированно, чем в прошлом.

Объявлена новая миссия Министерства войны США
Объявлена новая миссия Министерства войны США

В начале сентября Дональд Трамп подписал указ, которым переименовал Министерство обороны США в «Министерство войны». А на своей странице в Truth Social американский лидер разместил снимок публикации, содержащей такие выражения, как: «Обожаю аромат депортаций с утра» и «Скоро Чикаго поймёт, почему это ведомство носит название Министерства войны».

