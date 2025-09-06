Мессенджер MAX
6 сентября, 18:45

«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил Чикаго Министерством войны

Трамп намекнул, что может задействовать Министерство войны в Чикаго

Президент США Дональд Трамп заявил о любви к так называемому запаху депортаций. С соответствующим провокационным заявлением он выступил на платформе Truth Social. В своём посте политик также пригрозил городу Чикаго, пообещав, что тот вскоре поймёт, почему оборонное ведомство было переименовано в Министерство войны.

Видео © Truth Social

«Чикаго скоро узнает, почему Министерство обороны США переименовали в Министерство войны», — написал Трамп.

Также президент приложил сгенерированную искусственным интеллектом фотографию, где он предстаёт в образе шерифа с суровым выражением лица. На фоне изображения видны масштабные взрывы и пожар, а также группа из четырёх военных вертолётов.

В нижней части коллажа размещена грозная надпись: «Чипокалипс сейчас»,

Politico узнал о недовольстве Пентагона переименованием в Министерство войны

Напомним, Трамп своим указом переименовал Пентагон в Министерство войны. В результате ведомство вновь обрело свое историческое название, использовавшееся в период с 1789 по 1947 год.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

