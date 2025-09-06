Politico узнал о недовольстве Пентагона переименованием в Министерство войны

Многие официальные лица Пентагона недовольны переименованием в Министерство войны США в первую очередь из-за предстоящих затрат в миллиарды долларов. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на официальных лиц ведомства.

Они убеждены, что изменения мало чем помогут в решении самых насущных военных задач США. Но Пентагону придётся сменить печати на более чем 700 тыс. объектах в 40 странах и в самих Штатах. Перепечатать нужно от фирменных бланков шести военных ведомств и десяти других агентств до салфеток в столовых, пиджаков для американских чиновников и сувениров в магазине министерства.

«Это не только обойдётся в миллионы долларов, но и не окажет абсолютно никакого влияния на расчёты КНР или России. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы представить США как разжигателей войны и угрозу международной стабильности», — объяснил бывший чиновник Пентагона.

Другой инсайдер, знакомый с ходом обсуждения о переименовании, заявил, что Белый дом ищет способы избежать голосования в Конгрессе для официального изменения названия. А сенатор Митч Макконнелл, курирующий расходы Пентагона, тоже выступил против, объяснив это тем, что «мир через силу требует инвестиций, а не просто ребрендинга».