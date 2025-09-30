Объявлена новая миссия Министерства войны США

Министр обороны США Пит Хегсет призвал американских генералов повышать боевую готовность, заявив о необходимости быть подготовленными к потенциальному конфликту. Глава Пентагона объявил на собрании с высшим командным составом новую миссию ведомства – ведение боевых действий и больше ничего.

«Единственной миссией обновлённого Министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе. Если наши враги поступят глупо и решат бросить нам вызов, они будут разгромлены жестокостью, точностью и свирепостью Министерства войны. У нас самая сильная, самая смертоносная и самая подготовленная армия на планете. Никто не может с нами сравниться. Даже близко», — заявил Хегсет.

В начале сентября Дональд Трамп подписал указ, которым переименовал министерство обороны США в «министерство войны». По его словам, это отражает текущее состояние дел в мире. Также американский лидер опубликовал в своём аккаунте в Truth Social скриншот поста, в котором есть фразы: «Люблю запах депортаций по утрам» и «Чикаго скоро узнает, почему это называется Министерство войны».