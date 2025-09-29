Трамп раскрыл цель тайного совещания генералов в Пентагоне
Трамп: Встреча Хегсета с генералами нацелена на укрепление боевого духа
Донаьд Трамп. Обложка © ТАСС / АР
Президент США Дональд Трамп подтвердил своё участие во встрече с американскими генералами и адмиралами, которая состоится 30 сентября в штате Вирджиния. Об этом американский лидер заявил в интервью агентству Reuters.
Трамп пояснил, что цель мероприятия, которое организует глава Пентагона Пит Хегсет, заключается в укреплении боевого духа военного руководства. По словам американского лидера, он лично выступит перед военнослужащими с тёплыми словами, чтобы донести до них поддержку и уважение администрации.
«Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они уважаемые лидеры, чтобы они были сильными, твёрдыми, умными и сострадательными», — сказал президент.
Он добавил, что такие мероприятия ранее проводились только в экстренных случаях.
Ранее глава оборонного ведомства Соединённых Штатов Пит Хегсет издал распоряжение о срочном созыве старших офицеров сухопутных войск и военно-морских сил для проведения закрытой встречи в Пентагоне. Данное указание распространялось практически на всех военачальников, имеющих звание бригадного генерала и выше, в том числе на тех, кто в настоящее время несёт службу в зонах активных боевых действий по всему миру.