Трамп раскрыл цель тайного совещания генералов в Пентагоне

Президент США Дональд Трамп подтвердил своё участие во встрече с американскими генералами и адмиралами, которая состоится 30 сентября в штате Вирджиния. Об этом американский лидер заявил в интервью агентству Reuters.

Трамп пояснил, что цель мероприятия, которое организует глава Пентагона Пит Хегсет, заключается в укреплении боевого духа военного руководства. По словам американского лидера, он лично выступит перед военнослужащими с тёплыми словами, чтобы донести до них поддержку и уважение администрации.

«Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они уважаемые лидеры, чтобы они были сильными, твёрдыми, умными и сострадательными», — сказал президент.

Он добавил, что такие мероприятия ранее проводились только в экстренных случаях.