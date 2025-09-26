Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 11:04

Американист раскрыл значение для России тайного совещания генералов США в Пентагоне

Эксперт Синельников-Оришак: Не стоит переживать из-за совещания генералитета США

Пентагон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Пентагон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Экстренное совещание высшего командования ВС США, назначенное на 30 сентября в Пентагоне, не связано с Киевом, заявил политолог Михаил Синельников-Оришак. По его мнению, Вашингтон рассматривает события на Украине как «мелкий и далёкий конфликт», не требующий срочного вмешательства американского генералитета.

Американист предположил, что реальной причиной созыва может быть потенциальный шатдаун Пентагона из-за неутверждённого конгрессом финансирования. Он призвал не переоценивать значимость украинского конфликта в глазах международного сообщества, потому как для США он не является приоритетом.

«Есть более-менее нормальное объяснение. Военное руководство собирается, чтобы обсудить действия в свете возможного сокращения. Такое происходит и на гражданской службе. Почему бы не предположить подобную возможность и на военной?» — отметил собеседник «Ридуса».

Вскрылась странная реакция Трампа на срочный сбор сотен генералов и адмиралов
Вскрылась странная реакция Трампа на срочный сбор сотен генералов и адмиралов

Напомним, ранее министр обороны США Пит Хегсет распорядился экстренно собрать сотни высших офицеров армии и флота на закрытое совещание в Пентагоне. Приказ коснулся практически всех военачальников в звании бригадного генерала и выше, включая командующих, находящихся в горячих точках по всему миру.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar