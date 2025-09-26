Американист раскрыл значение для России тайного совещания генералов США в Пентагоне

Экстренное совещание высшего командования ВС США, назначенное на 30 сентября в Пентагоне, не связано с Киевом, заявил политолог Михаил Синельников-Оришак. По его мнению, Вашингтон рассматривает события на Украине как «мелкий и далёкий конфликт», не требующий срочного вмешательства американского генералитета.

Американист предположил, что реальной причиной созыва может быть потенциальный шатдаун Пентагона из-за неутверждённого конгрессом финансирования. Он призвал не переоценивать значимость украинского конфликта в глазах международного сообщества, потому как для США он не является приоритетом.

«Есть более-менее нормальное объяснение. Военное руководство собирается, чтобы обсудить действия в свете возможного сокращения. Такое происходит и на гражданской службе. Почему бы не предположить подобную возможность и на военной?» — отметил собеседник «Ридуса».

Напомним, ранее министр обороны США Пит Хегсет распорядился экстренно собрать сотни высших офицеров армии и флота на закрытое совещание в Пентагоне. Приказ коснулся практически всех военачальников в звании бригадного генерала и выше, включая командующих, находящихся в горячих точках по всему миру.