26 сентября, 09:02

Вскрылась странная реакция Трампа на срочный сбор сотен генералов и адмиралов

Newsmax: Трамп не удивился встрече сотен генералов и адмиралов в Пентагоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп заявил, что не придал особого значения встрече сотен высокопоставленных американских генералов на базе морской пехоты в Вирджинии. Слова главы Белого дома приводит издание Newsmax.

«Я буду там, если это будет необходимо, но почему это так важно? Тот факт, что мы ладим с генералами и адмиралами? Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведёте себя так, будто это что-то плохое. Разве не здорово, что люди со всего мира приезжают к нам?», — сказал американский лидер.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также не видит ничего необычного в том, что генералы, находящиеся в подчинении министра обороны и президента США, посещают такую встречу. Он больше удивился, что данному событию придали большое значение.

СМИ раскрыли, когда Трамп переименует Пентагон в «министерство войны»
СМИ раскрыли, когда Трамп переименует Пентагон в «министерство войны»

Напомним, что ранее глава Минобороны США Пит Хегсет решил экстренно собрать сотни высших офицеров армии и флота на закрытое совещание. Такой приказ коснулся практически всех военачальников в звании бригадного генерала и выше, включая командующих, находящихся в горячих точках по всему миру. Даже они должны были лично явиться на встречу.

Наталья Афонина
