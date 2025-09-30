В США испугались нового Карибского кризиса из-за ядерного оружия России в Венесуэле

Размещение Россией ядерного оружия в Венесуэле может привести к повторению Карибского кризиса. Об этом написал обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

По его словам, на фоне недавних манёвров российской подлодки проекта «Борей» у берегов Японии и предстоящей встречи министра обороны США Пита Хегсета с генералами нельзя исключать обсуждения именно «российских военных действий против НАТО».

Издание напомнило, что ещё в 2019 году конгрессмен Марио Диас-Баларт заявлял о размещении Россией ядерного оружия в Венесуэле, но доказательств тогда представлено не было. А в 2018-м Москва направила в Каракас бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное вооружение, однако подтверждений, что они выгружали боеприпасы, не поступало.

«Если Россия разместит ядерные ракеты в Венесуэле, мир может оказаться в ситуации, когда повторится Карибский кризис — ситуация, которая достаточно близка к ядерной войне», — подчеркнул Вайхерт.

Он предполагает, что в таком сценарии Москва и Вашингтон могли бы начать тайные переговоры, а США — ввести новые санкции, усилить давление на Каракас и даже рассмотреть вариант морской блокады Венесуэлы.

При этом, как отмечает автор, американская сторона будет вынуждена «держать военный вариант в запасе» и давать понять президенту Николасу Мадуро и России, что в случае инцидента последствия для Венесуэлы будут «разрушительными, каких мир не видел с 1945 года».

Карибский кризис 1962 года стал самым опасным моментом холодной войны. Тогда СССР разместил ядерные ракеты на Кубе в ответ на появление американских ракет в Турции и Италии. Ситуация привела к 13-дневному противостоянию, которое едва не закончилось ядерной войной, но было урегулировано после закрытых переговоров Москвы и Вашингтона.

Сегодня Венесуэла считается ключевым союзником России в Латинской Америке. Москва и Каракас активно развивают военно-техническое сотрудничество: ещё в 2018 году туда прибывали российские стратегические бомбардировщики Ту-160, а в арсенале страны есть российские системы ПВО С-300ВМ. В условиях усиления конфронтации РФ и НАТО эксперты на Западе регулярно рассматривают сценарии, при которых Венесуэла может стать «новой Кубой» для размещения российских вооружений.