Песков: Масштаб эскалации в мире сейчас превосходит Карибский кризис

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что нынешняя мировая эскалация намного превосходит по масштабу обострение отношений с Америкой даже в период Карибского кризиса. Об этом он сообщил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Ситуация действительно беспрецедентная. Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на всё, чтобы подавить Россию и нанести стратегическое поражение. Поэтому такие предупредительные звоночки, как удар нашей новой ракетой, это было своевременно, востребовано эффективно», — ответил представитель Кремля.