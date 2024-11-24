Песков: Масштаб эскалации в мире сейчас превосходит Карибский кризис
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что нынешняя мировая эскалация намного превосходит по масштабу обострение отношений с Америкой даже в период Карибского кризиса. Об этом он сообщил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Ситуация действительно беспрецедентная. Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на всё, чтобы подавить Россию и нанести стратегическое поражение. Поэтому такие предупредительные звоночки, как удар нашей новой ракетой, это было своевременно, востребовано эффективно», — ответил представитель Кремля.
Напомним, администрация США во главе с Джо Байденом разрешила Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России, в результате ВСУ попытались реализовать план, но безуспешно. В ответ Россия провела в условиях боя испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации и поразил один из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, всё более безрассудные шаги уходящей администрации США вынуждают Россию давать серьёзный ответ. Он добавил, что о запуске «Орешника» знал узкий круг лиц в российских структурах. А зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что ни одна из современных систем ПВО не способна сбить летящую гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник».
Life.ru