«Орешник» (ракета)
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Регион
24 ноября, 10:53

Песков: Масштаб эскалации в мире сейчас превосходит Карибский кризис

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что нынешняя мировая эскалация намного превосходит по масштабу обострение отношений с Америкой даже в период Карибского кризиса. Об этом он сообщил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Ситуация действительно беспрецедентная. Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на всё, чтобы подавить Россию и нанести стратегическое поражение. Поэтому такие предупредительные звоночки, как удар нашей новой ракетой, это было своевременно, востребовано эффективно», — ответил представитель Кремля.

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Напомним, администрация США во главе с Джо Байденом разрешила Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России, в результате ВСУ попытались реализовать план, но безуспешно. В ответ Россия провела в условиях боя испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Снаряд был использован в безъядерной гиперзвуковой комплектации и поразил один из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, всё более безрассудные шаги уходящей администрации США вынуждают Россию давать серьёзный ответ. Он добавил, что о запуске «Орешника» знал узкий круг лиц в российских структурах. А зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что ни одна из современных систем ПВО не способна сбить летящую гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник».

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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