Посейдон против «взбалмошного» Трампа: Чем ответит Россия на подлодки США у своих берегов

Российские атомные подводные лодки «Хабаровск» и «Белгород» оснащены ядерными торпедами «Посейдон», не имеющими аналогов в ВМФ США, заявил полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа в адрес РФ. По его словам, отечественные торпеды способны развивать скорость до 100 узлов на километровой глубине и нести 100-мегатонную боеголовку, предназначенную для поражения прибрежных объектов.

Уникальность системы заключается в её способности создавать радиоактивные цунами, делающие побережье непригодным для жизни на длительный период. Обозреватель kp.ru сыронизировал, что торпеды «Посейдон» тоже могут быть спрятаны у берегов США.

«Посмотрим, что ещё учинит взбалмошный Трамп. Главное — наши ядерные силы всегда готовы дать ответ», — подчеркнул военный эксперт.