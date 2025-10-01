Посейдон против «взбалмошного» Трампа: Чем ответит Россия на подлодки США у своих берегов
Полковник Баранец: У России есть торпеды Посейдон для ответа подлодкам Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rick Goldman
Российские атомные подводные лодки «Хабаровск» и «Белгород» оснащены ядерными торпедами «Посейдон», не имеющими аналогов в ВМФ США, заявил полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа в адрес РФ. По его словам, отечественные торпеды способны развивать скорость до 100 узлов на километровой глубине и нести 100-мегатонную боеголовку, предназначенную для поражения прибрежных объектов.
Уникальность системы заключается в её способности создавать радиоактивные цунами, делающие побережье непригодным для жизни на длительный период. Обозреватель kp.ru сыронизировал, что торпеды «Посейдон» тоже могут быть спрятаны у берегов США.
«Посмотрим, что ещё учинит взбалмошный Трамп. Главное — наши ядерные силы всегда готовы дать ответ», — подчеркнул военный эксперт.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил об отправке американских атомных подводных лодок к российским берегам. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с высшим военным командованием. Политик уверен, что США опережают РФ и КНР по подводным лодкам на 25 лет.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.