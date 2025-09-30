США недалеко от России развернули «охотников» на подводные лодки и дроны
США перебросили самолёты Poseidon в Норвегию для слежки за подлодками РФ
Вашингтон передислоцировал дополнительные противолодочные самолёты P-8 Poseidon на территорию Норвегии для интенсификации наблюдения за акваторией вблизи российских границ. О данной информации сообщает американское издание Newsweek.
«Эти самолёты предназначены для борьбы с подлодками, разведки и мониторинга морских пространств», — говорится в сообщении.
В настоящее время авиация этого типа, как указывается, уже задействована для выполнения задач над акваторией Балтийского моря в районе Калининграда. Норвежские военные официально подтвердили факт базирования нескольких единиц американской авиатехники в аэропорту Гардермуэн, где она используется для поддержки операций стран-союзников, информирует норвежская газета Dagbladet.
Как поясняют в альянсе, решение об усилении группировки связано с заявлениями о потенциальных рисках со стороны России в отношении подводной инфраструктуры, такой как кабели связи и трубопроводы. Ещё одним аргументом в пользу наращивания присутствия называется возросшая активность беспилотников вблизи воздушных границ Польши, Дании и Норвегии.
Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет, заявил, что новой миссией ведомства будет исключительно ведение боевых действий, также он пообещал, что его ведомство возьмёт курс на «традиционные ценности» в армии. Позже президент США Дональд Трамп заявил об отправке американских атомных подводных лодок к российским берегам.
