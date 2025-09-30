Интервидение
30 сентября, 15:53

США недалеко от России развернули «охотников» на подводные лодки и дроны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Fitzsimmons

Вашингтон передислоцировал дополнительные противолодочные самолёты P-8 Poseidon на территорию Норвегии для интенсификации наблюдения за акваторией вблизи российских границ. О данной информации сообщает американское издание Newsweek.

«Эти самолёты предназначены для борьбы с подлодками, разведки и мониторинга морских пространств», — говорится в сообщении.

В настоящее время авиация этого типа, как указывается, уже задействована для выполнения задач над акваторией Балтийского моря в районе Калининграда. Норвежские военные официально подтвердили факт базирования нескольких единиц американской авиатехники в аэропорту Гардермуэн, где она используется для поддержки операций стран-союзников, информирует норвежская газета Dagbladet.

Как поясняют в альянсе, решение об усилении группировки связано с заявлениями о потенциальных рисках со стороны России в отношении подводной инфраструктуры, такой как кабели связи и трубопроводы. Ещё одним аргументом в пользу наращивания присутствия называется возросшая активность беспилотников вблизи воздушных границ Польши, Дании и Норвегии.

Трамп: США опережают РФ и КНР по подводным лодкам на 25 лет

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет, заявил, что новой миссией ведомства будет исключительно ведение боевых действий, также он пообещал, что его ведомство возьмёт курс на «традиционные ценности» в армии. Позже президент США Дональд Трамп заявил об отправке американских атомных подводных лодок к российским берегам.

Александра Мышляева
