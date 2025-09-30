«Никаких парней в платьях»: Пентагон взял курс на «традиционные ценности» в армии

США больше не будут устраивать политкорректность в рядах армии и терпеть везде «парней в платьях». Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет во время заседания с американскими генералами и адмиралами, трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

«Никаких парней в платьях. Никакого поклонения изменению климата, никаких гендерных иллюзий. Мы покончили с этой ерундой. <...> Вы бы хотели, чтобы ваш ребёнок служил в армии с толстыми или плохо обученными солдатами? Или вместе с людьми, которые не могут соответствовать базовым стандартам?» — возмутился чиновник.

По словам Хегсета, в американской армии пора навести порядок, чтобы солдаты соответствовали своему статусу, а иначе пусть «вылетают». Он подчеркнул, что любой пацифизм наивен и опасен. Хегсет заверил, что время политкорректности закончилось: «Пора покончить с этим дерьмом».

Также в своей речи министр обороны США Пит Хегсет призвал американских генералов повышать боевую готовность, заявив о необходимости быть подготовленными к потенциальному конфликту. Глава Пентагона объявил на собрании с высшим командным составом новую миссию ведомства – ведение боевых действий и больше ничего.