Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 14:35

«Никаких парней в платьях»: Пентагон взял курс на «традиционные ценности» в армии

Глава Пентагона Хегсет пообещал, что в армии США не будет гендерной ерунды

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

США больше не будут устраивать политкорректность в рядах армии и терпеть везде «парней в платьях». Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет во время заседания с американскими генералами и адмиралами, трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

«Никаких парней в платьях. Никакого поклонения изменению климата, никаких гендерных иллюзий. Мы покончили с этой ерундой. <...> Вы бы хотели, чтобы ваш ребёнок служил в армии с толстыми или плохо обученными солдатами? Или вместе с людьми, которые не могут соответствовать базовым стандартам?» возмутился чиновник.

По словам Хегсета, в американской армии пора навести порядок, чтобы солдаты соответствовали своему статусу, а иначе пусть «вылетают». Он подчеркнул, что любой пацифизм наивен и опасен. Хегсет заверил, что время политкорректности закончилось: «Пора покончить с этим дерьмом».

В убийстве Кирка появилась неожиданная ЛГБТ*-версия
В убийстве Кирка появилась неожиданная ЛГБТ*-версия

Также в своей речи министр обороны США Пит Хегсет призвал американских генералов повышать боевую готовность, заявив о необходимости быть подготовленными к потенциальному конфликту. Глава Пентагона объявил на собрании с высшим командным составом новую миссию ведомства – ведение боевых действий и больше ничего.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Пит Хегсет
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar