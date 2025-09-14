В убийстве Кирка появилась неожиданная ЛГБТ*-версия

Одной из причин убийства соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка могло стать сочувствие преступника взглядам движения ЛГБТ*. Подозреваемый Тайлер Робинсон проживал по соседству с трансгендером. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

По мнению следствия, Робинсон мог возненавидеть Кирка за его традиционные взгляды в отношении гендерной политики. Политик часто подчёркивал в своих выступлениях, что признаёт только два пола. Как утверждает автор публикации, данная версия убийства может оказаться «ключевой».