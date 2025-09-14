Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 14:22

В убийстве Кирка появилась неожиданная ЛГБТ*-версия

Axios: Преступник мог убить Кирка за его консервативные взгляды о гендерах

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Одной из причин убийства соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка могло стать сочувствие преступника взглядам движения ЛГБТ*. Подозреваемый Тайлер Робинсон проживал по соседству с трансгендером. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

По мнению следствия, Робинсон мог возненавидеть Кирка за его традиционные взгляды в отношении гендерной политики. Политик часто подчёркивал в своих выступлениях, что признаёт только два пола. Как утверждает автор публикации, данная версия убийства может оказаться «ключевой».

«Ложь должна прекратиться»: Глава РФПИ обвинил западные медиа в трагедии с Чарли Кирком
«Ложь должна прекратиться»: Глава РФПИ обвинил западные медиа в трагедии с Чарли Кирком

Напомним, 10 сентября соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был застрелен во время мероприятия в университете Юты. Его знали как активиста с консервативными взглядами: Кирк выступал против военной помощи Украине, критиковал Киев и призывал восстановить дипломатические связи с Россией. За убийство задержан 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Он притаился с винтовкой на крыше здания, чтобы произвести смертельный выстрел. На гильзах нашли гравировку с оскорблениями в адрес Кирка.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar