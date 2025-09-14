В убийстве Кирка появилась неожиданная ЛГБТ*-версия
Axios: Преступник мог убить Кирка за его консервативные взгляды о гендерах
Обложка © ТАСС / Zuma
Одной из причин убийства соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка могло стать сочувствие преступника взглядам движения ЛГБТ*. Подозреваемый Тайлер Робинсон проживал по соседству с трансгендером. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.
По мнению следствия, Робинсон мог возненавидеть Кирка за его традиционные взгляды в отношении гендерной политики. Политик часто подчёркивал в своих выступлениях, что признаёт только два пола. Как утверждает автор публикации, данная версия убийства может оказаться «ключевой».
Напомним, 10 сентября соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был застрелен во время мероприятия в университете Юты. Его знали как активиста с консервативными взглядами: Кирк выступал против военной помощи Украине, критиковал Киев и призывал восстановить дипломатические связи с Россией. За убийство задержан 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Он притаился с винтовкой на крыше здания, чтобы произвести смертельный выстрел. На гильзах нашли гравировку с оскорблениями в адрес Кирка.
*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.