Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 13:23

Отец сдал властям убийцу Чарли Кирка, им оказался 22-летний житель Юты

Обложка © Getty Images / Tayfun Coskun

Обложка © Getty Images / Tayfun Coskun

Подозреваемый в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка был задержан после того, как его сдал властям собственный отец. Об этом пишет The Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным следствия, в день трагедии он находился на крыше здания рядом со школьной библиотекой с длинной винтовкой. Молодой человек признался отцу, что именно он открыл огонь.

Отец удерживал сына до приезда полиции и передал его сотрудникам правоохранительных органов.

«Переломная точка»: Политолог связал убийство Кирка с Днём памяти обезглавленного Иоанна Предтечи
«Переломная точка»: Политолог связал убийство Кирка с Днём памяти обезглавленного Иоанна Предтечи

Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты 11 сентября и умер в больнице. 31-летний Кирк был известен своими консервативными взглядами: он выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar