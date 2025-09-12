Отец сдал властям убийцу Чарли Кирка, им оказался 22-летний житель Юты
Обложка © Getty Images / Tayfun Coskun
Подозреваемый в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка был задержан после того, как его сдал властям собственный отец. Об этом пишет The Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным следствия, в день трагедии он находился на крыше здания рядом со школьной библиотекой с длинной винтовкой. Молодой человек признался отцу, что именно он открыл огонь.
Отец удерживал сына до приезда полиции и передал его сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты 11 сентября и умер в больнице. 31-летний Кирк был известен своими консервативными взглядами: он выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией.