Отец сдал властям убийцу Чарли Кирка, им оказался 22-летний житель Юты

Подозреваемый в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка был задержан после того, как его сдал властям собственный отец. Об этом пишет The Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным следствия, в день трагедии он находился на крыше здания рядом со школьной библиотекой с длинной винтовкой. Молодой человек признался отцу, что именно он открыл огонь.