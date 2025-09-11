«Переломная точка»: Политолог связал убийство Кирка с Днём памяти обезглавленного Иоанна Предтечи
Обложка © ТАСС / АР
Убийство американского активиста Чарли Кирка совпало с Днём памяти обезглавления Иоанна Предтечи — великого православного праздника. По христианским заветам, именно этот святой крестил Иисуса Христа, а затем был казнён по приказу царя Ирода. Конечно, снайпер не мог предугадать, что попадёт американскому политику в шею, но определённый символизм в этом рассмотреть можно, заявил в беседе с Life.ru директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
Я думаю, что в итоге тех, кто принял решение об убийстве Кирка, постигнет та же судьба, что и царя, отдавшего приказ обезглавить Иоанна Предтечу. И тот сделал это по желанию блудницы, и внешняя демократическая партия — это блудница, которая толкает Америку к катастрофе, к неминуемому гражданскому конфликту. Мне кажется, что смерть Кирка является переломной точкой в американской истории, после которой начнётся выздоровление американского общества через полную зачистку либерал-демократов, их сторонников, их присутствия во власти.
По мнению Коровина, убийство политической фигуры для американской системы не представляет сложности, что роднит современные политические практики с древними языческими традициями. Анализируя возможные сценарии развития событий, эксперт выделяет два основных пути: возрождение США консервативными силами либо окончательную деградацию государственности. По его мнению, ключевой вопрос заключается в том, какая политическая сила возьмёт верх: традиционалисты, способные «сделать Америку снова великой», или либералы, превращающие страну в «гниющее болото».
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA, получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. 31-летний Кирк был известен своими консервативными взглядами: он выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Преступник до сих пор не задержан.