Я думаю, что в итоге тех, кто принял решение об убийстве Кирка, постигнет та же судьба, что и царя, отдавшего приказ обезглавить Иоанна Предтечу. И тот сделал это по желанию блудницы, и внешняя демократическая партия — это блудница, которая толкает Америку к катастрофе, к неминуемому гражданскому конфликту. Мне кажется, что смерть Кирка является переломной точкой в американской истории, после которой начнётся выздоровление американского общества через полную зачистку либерал-демократов, их сторонников, их присутствия во власти.