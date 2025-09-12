Единый день голосования
12 сентября, 19:16

«Эй, фашист! Лови!» Убийца Кирка сделал жуткие гравировки на гильзах перед выстрелом

Обложка © ТАСС / Meredith Seaver/AP

Стрелявший в американского активиста Чарли Кирка мужчина мог сделать странные надписи на гильзах патронов к винтовке, из которой открыл огонь. Следователи нашли гравировку с отсылкой к фашистам и движению ЛГБТ*. Об этом рассказал журналистам губернатор штата Юта Спенсер Кокс, комментируя ход расследования убийства.

«Эй, фашист! Лови!» — написано на одной из найденных гильз. Также была гравировка из текста песни итальянских партизан Bella ciao.

Последний пост убитого американского активиста Кирка был о зарезанной в США украинке
Напомним, 10 сентября соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был застрелен во время мероприятия в университете Юты. Его знали как активиста с консервативными взглядами: Кирк выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Подозреваемым оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Он притаился с винтовкой на крыше здания, чтобы произвести смертельный выстрел.

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
