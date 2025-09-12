«Эй, фашист! Лови!» Убийца Кирка сделал жуткие гравировки на гильзах перед выстрелом

Стрелявший в американского активиста Чарли Кирка мужчина мог сделать странные надписи на гильзах патронов к винтовке, из которой открыл огонь. Следователи нашли гравировку с отсылкой к фашистам и движению ЛГБТ*. Об этом рассказал журналистам губернатор штата Юта Спенсер Кокс, комментируя ход расследования убийства.