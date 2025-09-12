«Эй, фашист! Лови!» Убийца Кирка сделал жуткие гравировки на гильзах перед выстрелом
Губернатор штата Юта сообщил о странных текстах на гильзах в деле убийства Кирка
Обложка © ТАСС / Meredith Seaver/AP
Стрелявший в американского активиста Чарли Кирка мужчина мог сделать странные надписи на гильзах патронов к винтовке, из которой открыл огонь. Следователи нашли гравировку с отсылкой к фашистам и движению ЛГБТ*. Об этом рассказал журналистам губернатор штата Юта Спенсер Кокс, комментируя ход расследования убийства.
«Эй, фашист! Лови!» — написано на одной из найденных гильз. Также была гравировка из текста песни итальянских партизан Bella ciao.
Напомним, 10 сентября соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был застрелен во время мероприятия в университете Юты. Его знали как активиста с консервативными взглядами: Кирк выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Подозреваемым оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Он притаился с винтовкой на крыше здания, чтобы произвести смертельный выстрел.
* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.