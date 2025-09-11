Последний пост убитого американского активиста Кирка был о зарезанной в США украинке

Американский активист Чарли Кирк перед гибельюб опубликова пост, который был посвящён убийству украинской беженки Ирины Заруцкой в США. В публикации он призывал политизировать трагедию и бороться с преступностью.

«Если мы хотим, чтобы всё изменилось, 100% необходимо политизировать бесчувственное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила, чтобы жестокий монстр с 14 предыдущими задержаниями был свободен на улицах», — написал он своей соцсети Х.

Также он разместил в Instagram* фото момента убийства Заруцкой. В своей последней публикации в Facebook* Кирк призывал к «полномасштабной войне» против преступности в США.

Последний пост активист сделал примерно за час до появления первых новостей о стрельбе в него.