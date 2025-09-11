Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

11 сентября, 02:42

За полгода до смерти Кирк объяснил, кто выигрывает от украинского конфликта

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / charliekirk1776

Американский политический деятель Чарли Кирк высказывался против финансирования Украины. Он утверждал, что военный конфликт приносит выгоду лишь отдельным политическим элитам в Киеве.

В своей речи на шоу the Charlie Kirk Show, произнесённой около полугода назад, Кирк заявил, что американское население и мировое сообщество выигрывают от прекращения боевых действий, тогда как реальные бенефициары войны — представители военно-промышленного комплекса и украинские олигархи.

«Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины. Нам следует возобновить дипломатические каналы с Российской Федерацией», — призывал активист.

Политик подчёркивал необходимость возобновления переговоров с Россией, считая, что конфликта можно было избежать.

Ранее стало известно, что убитый Чарли Кирк выступал против оказания военной помощи Украине. В своих публичных выступлениях он критиковал украинское руководство. Политик заявил, что поддерживал американского президента Дональда Трампа, но при этом высказал недовольство поставками оружия.

Тимур Хингеев
