Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 02:29

Трамп обвинил радикальных левых в терроризме и демонизации оппонентов

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Убийство американского политика Чарли Кирка президент Соединённых Штатов Дональд Трамп связал с агрессивной риторикой радикальных левых, демонизирующих политических оппонентов. Об этом республиканец заявил в видеообращении.

«Насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны. <...> Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире», — заявил хозяин Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что многолетние сравнения с нацистами и известными преступниками провоцируют террор. Трамп потребовал немедленно прекратить распространение подобных заявлений, связывая их с угрозой безопасности граждан.

Вокруг Белого дома установили периметр безопасности после убийства Кирка
Вокруг Белого дома установили периметр безопасности после убийства Кирка

А ранее спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон прокомментировал убийство консерватора Чарли Кирка. По его мнению, политическое насилие в Соединённых Штатах приобретает слишком большие масштабы. Это, по словам спикера, не соответствует их статусу. Напомним, Чарли Кирк получил ранения в ходе массового мероприятия в университете долины Юта.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar