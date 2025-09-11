Мессенджер MAX
11 сентября, 00:36

В Конгрессе США заговорили о политическом насилии после убийства Кирка

Спикер Джонсон назвал насилие в Штатах слишком распространённым явлением

Политическое насилие в Соединённых Штатах приобретает слишком большие масштабы, считает спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон. Соответствующее заявление он сделал, комментируя убийство политика и активиста Чарли Кирка в штате Юта.

«Политическое насилие стало слишком распространённым в американском обществе, и это не соответствует тому, кто мы», — заявил спикер палаты представителей, выступая перед журналистами.

Напомним, Чарли Кирк был смертельно ранен в шею во время массового мероприятия в университете долины Юта. Президент Соединённых Штатов Доналд Трамп подтвердил смерть политика. Глава государства заявил, что погибший был «поистине великим» патриотом США, внёсшим неоценимый вклад в развитие страны.

Виталий Приходько
