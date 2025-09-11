Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 22:50

Стрелявший в Кирка мог скрыться с места преступления по крыше

Стрелявший в политика Чарли Кирка мог скрыться с места преступления по крыше здания, расположенного возле места проведения мероприятия. В Интернете распространяется видеозапись, на которой, вероятно, запечатлён момент побега убийцы.

Стрелявший в Кирка мог скрыться с места преступления по крыше. Видео © X / Alex Jones

На кадрах, сделанных сразу после выстрела, можно заметить силуэт предполагаемого стрелка на крыше здания: мужчина быстро бежит и пытается скрыться.

Трамп распорядился приспустить флаги в память о Чарли Кирке
Трамп распорядился приспустить флаги в память о Чарли Кирке

Напомним, Чарли Кирка застрелили во время массового мероприятия в университете долины Юта в одноимённом штате. Пуля попала политику в шею, ранение оказалось несовместимым с жизнью, о его смерти сообщил президент США Дональд Трамп. На месте инцидента задержали подозреваемого, которым оказался член Демократической партии Майкл Маллинсон, однако его причастность к покушению пока не доказана.

BannerImage

Обложка © X / Alex Jones

Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar