11 сентября, 01:18

Вокруг Белого дома установили периметр безопасности после убийства Кирка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили периметр безопасности после убийства политика Чарли Кирка. Об этом пишет The Washington Post.

«Вокруг Белого дома, по-видимому, установлен большой периметр безопасности: при этом северо-западная улица Эйч-стрит была закрыта, а также часть северо-западной улицы Ай-стрит и другие дороги», — говорится в сообщении корреспондента Белого дома Майкла Бирнбаума.

Темой выступления Кирка в момент покушения была проблема огнестрельного насилия в США
Напомним, Чарли Кирк был смертельно ранен в шею во время массового мероприятия в университете долины Юта. Президент Соединённых Штатов Доналд Трамп подтвердил смерть политика. Ранее в американском Конгрессе заявили, что политическое насилие в Соединённых Штатах приобретает слишком большие масштабы.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
