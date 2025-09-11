Вокруг Белого дома установили периметр безопасности после убийства Кирка

Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили периметр безопасности после убийства политика Чарли Кирка. Об этом пишет The Washington Post.

«Вокруг Белого дома, по-видимому, установлен большой периметр безопасности: при этом северо-западная улица Эйч-стрит была закрыта, а также часть северо-западной улицы Ай-стрит и другие дороги», — говорится в сообщении корреспондента Белого дома Майкла Бирнбаума.