Вокруг Белого дома установили периметр безопасности после убийства Кирка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank
Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили периметр безопасности после убийства политика Чарли Кирка. Об этом пишет The Washington Post.
«Вокруг Белого дома, по-видимому, установлен большой периметр безопасности: при этом северо-западная улица Эйч-стрит была закрыта, а также часть северо-западной улицы Ай-стрит и другие дороги», — говорится в сообщении корреспондента Белого дома Майкла Бирнбаума.
Напомним, Чарли Кирк был смертельно ранен в шею во время массового мероприятия в университете долины Юта. Президент Соединённых Штатов Доналд Трамп подтвердил смерть политика. Ранее в американском Конгрессе заявили, что политическое насилие в Соединённых Штатах приобретает слишком большие масштабы.