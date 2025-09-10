Мессенджер MAX
10 сентября, 16:33

Постер Black Lives Matter нашли дома у украинки, зарезанной темнокожим бездомным

Американцы в Сети активно обсуждают фотографию из комнаты убитой украинки Ирины Заруцкой. На двери они заметили плакат с лозунгом движения, выступающего против расизма в отношении чернокожих, Black Lives Matter. Об этом пишет издание Indiatimes.

Многие пользователи увидели в этом иронию, ведь именно темнокожий убил украинку. Другие же высказали мнение, что на фото изображена не комната Заруцкой.

«Других вариантов быть не может»: Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинки
Напомним, что инцидент произошёл в Северной Каролине. 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой бездомного рецидивиста, который убил её ножом на железнодорожной станции в Шарлотте. Несмотря на это, на платформе GoFundMe создали сбор средств, чтобы обеспечить подозреваемого адвокатом. Организаторы выразили уверенность, что мужчина не несёт полной ответственности за свои действия. Life.ru публиковал видео момента убийства.

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Происшествия
