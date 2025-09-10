Постер Black Lives Matter нашли дома у украинки, зарезанной темнокожим бездомным
Плакат Black Lives Matter в комнате убийто украинки. Обложка © X / tiffanyfong_
Американцы в Сети активно обсуждают фотографию из комнаты убитой украинки Ирины Заруцкой. На двери они заметили плакат с лозунгом движения, выступающего против расизма в отношении чернокожих, Black Lives Matter. Об этом пишет издание Indiatimes.
Плакат Black Lives Matter в комнате убийто украинки. Обложка © X/ tiffanyfong_
Многие пользователи увидели в этом иронию, ведь именно темнокожий убил украинку. Другие же высказали мнение, что на фото изображена не комната Заруцкой.
Напомним, что инцидент произошёл в Северной Каролине. 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая стала жертвой бездомного рецидивиста, который убил её ножом на железнодорожной станции в Шарлотте. Несмотря на это, на платформе GoFundMe создали сбор средств, чтобы обеспечить подозреваемого адвокатом. Организаторы выразили уверенность, что мужчина не несёт полной ответственности за свои действия. Life.ru публиковал видео момента убийства.