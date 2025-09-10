Страшные кадры: Появился момент убийства украинки чернокожим рецидивистом в США

Опубликовано видео из поезда в Шарлотте (США), где произошло убийство 23-летней украинки. В социальных сетях обратили внимание на равнодушную реакцию остальных пассажиров в вагоне в момент нападения.

Нападение на украинку в США. Видео © WCNC / Charlotte Area Transit System

На кадрах видно, как темнокожий мужчина наносит девушке множественные удары ножом в шею, после чего спокойно уходит. Испуганная девушка расплакалась и спустя несколько секунд потеряла сознание. Сидящие рядом люди никак не отреагировали.