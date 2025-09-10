Бездомному грозит смертная казнь за убийство 23-летней украинки в США

В США мужчине, обвиняемому в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, может грозить смертная казнь. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на Министерство юстиции США.

По версии следствия, 34-летний Декарлос Браун-младший напал на девушку 22 августа в вагоне лёгкорельсового транспорта в Северной Каролине. 23-летняя Заруцкая зашла в вагон и села, когда находившийся позади пассажир внезапно достал нож и нанёс ей несколько ударов. Девушка скончалась на месте.

Сначала мужчину обвинили в убийстве первой степени. Теперь ему также предъявлено обвинение в преступлении, повлекшем гибель человека в системе общественного транспорта. В случае признания вины Брауну может грозить смертная казнь.

Федеральный прокурор Расс Фергюсон назвал произошедшее «жестоким нападением на невинную женщину, которая просто направлялась к месту назначения» и пообещал, что справедливость для Ирины и её семьи будет обеспечена.