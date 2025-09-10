Бездомному грозит смертная казнь за убийство 23-летней украинки в США
People: Убившему украинскую беженку Заруцкую американцу грозит смертная казнь
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Matt Gush
В США мужчине, обвиняемому в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, может грозить смертная казнь. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на Министерство юстиции США.
По версии следствия, 34-летний Декарлос Браун-младший напал на девушку 22 августа в вагоне лёгкорельсового транспорта в Северной Каролине. 23-летняя Заруцкая зашла в вагон и села, когда находившийся позади пассажир внезапно достал нож и нанёс ей несколько ударов. Девушка скончалась на месте.
Сначала мужчину обвинили в убийстве первой степени. Теперь ему также предъявлено обвинение в преступлении, повлекшем гибель человека в системе общественного транспорта. В случае признания вины Брауну может грозить смертная казнь.
Федеральный прокурор Расс Фергюсон назвал произошедшее «жестоким нападением на невинную женщину, которая просто направлялась к месту назначения» и пообещал, что справедливость для Ирины и её семьи будет обеспечена.
Ранее Life.ru сообщал, что в США 34-летний бездомный рецидивист зарезал 23-летнюю беженку с Украины Ирину Заруцкую. Они всей семьёй, кроме отца, переехали в Штаты из Киева в 2024 году. В 2011 году этого мужчину уже арестовывали за грабёж и угрозы.