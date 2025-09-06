Мессенджер MAX
Регион
6 сентября, 12:44

Никто не помог: Появилось видео жестокого убийства 23-летней украинки в метро в США

Телеканал WBTV опубликовал видео убийства 23-летней украинки в метро в США

В одном из городов Северной Каролины мужчина внезапно подорвался с места и зарезал незнакомую украинку, которая села в метро спереди него. Кадры расправы над Ириной Заруцкой публикует телеканал WBTV.

Момент убийства в поезде. Видео © WBTV

Мужчина, находившийся позади девушки, неожиданно выхватил нож и нанёс три колющих удара в область шеи, после чего не спеша скрылся с места происшествия. Судя по видео, он держал в руке нож, с которого капала кровь. Вокруг находились и другие пассажиры, но на камерах не видно, чтобы они пытались помочь истекающей кровью девушке.

Службы экстренного реагирования оперативно прибыли на место, и подозреваемый был задержан правоохранителями. Причины нападения пока остаются невыясненными.

Ранее Life.ru сообщал, что в США 34-летний бездомный рецидивист зарезал 23-летнюю беженку с Украины Ирину Заруцкую. Они всей семьёй, кроме отца, переехали в Штаты из Киева в 2024 году. В 2011 году этого мужчину уже арестовывали за грабёж и угрозы.

Обложка © WBTV

