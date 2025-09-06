Отец убитого на Burning Man россиянина требует покарать преступников

Отец россиянина, погибшего на фестивале Burning Man в американской пустыне Невада, потребовал привлечь к ответственности всех виновных в смерти его сына. Об этом Игорь Круглов заявил у себя в соцсетях.

«Нет слов, чтобы передать мои чувства. Этот мир часто несправедлив, но, как мирный человек, я выступаю за справедливость», — сказал скорбящий отец.

Его 37-летний сын Вадим Круглов давно мечтал посетить знаменитый фестиваль, однако во время мероприятия он бесследно пропал, позже его тело нашли со следами насильственной смерти. Как уточняется, личность погибшего удалось установить только по отпечаткам пальцев.

В свою очередь, представители организационного комитета Burning Man заявили о полном содействии правоохранительным органам в расследовании инцидента с целью поимки и наказания виновного.