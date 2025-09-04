Появились первые подозреваемые в загадочном убийстве россиянина на фестивале Burning Man

Расследование загадочного убийства россиянина на фестивале Burning Man вышло на новый этап: появились первые подозреваемые. Однако их поиск осложняется тем, что временный город Блэк-Рок-Сити в пустыне, где проходил фестиваль, уже опустел — все 80 тысяч участников разъехались.

Погибший на фестивале россиянин. Фото © Telegram / SHOT

Как передаёт телеграм-канал SHOT, усугубляет ситуацию и то, что 37-летний Вадим Круглов из Омска был убит в зоне без видеонаблюдения, причем именно в момент кульминационного события — сожжения чучела Burning Man, когда большинство посетителей были заняты.

Ключевым моментом стало свидетельство очевидцев, которые видели Круглова за несколько часов до смерти в компании неизвестного мужчины в тёмных очках на одном из танцполов. При этом лагерь «Luminary Love», где проживал россиянин, в роковой день оставался без освещения по невыясненным причинам, что создавало дополнительную угрозу безопасности.

Сейчас американские полицейские продолжают опрашивать тех, кто общался с россиянином во время фестиваля, они показывали им фотографии подозреваемых.

Родственники Круглова организовали сбор средств для возвращения тела, одновременно оказывая содействие американским властям в расследовании. Этот случай стал первым убийством за многолетнюю историю фестиваля, что заставило организаторов пересмотреть концепцию безопасности мероприятия.