4 сентября, 14:26

Появились первые подозреваемые в загадочном убийстве россиянина на фестивале Burning Man

Расследование загадочного убийства россиянина на фестивале Burning Man вышло на новый этап: появились первые подозреваемые. Однако их поиск осложняется тем, что временный город Блэк-Рок-Сити в пустыне, где проходил фестиваль, уже опустел — все 80 тысяч участников разъехались.

Погибший на фестивале россиянин. Фото © Telegram / SHOT

Как передаёт телеграм-канал SHOT, усугубляет ситуацию и то, что 37-летний Вадим Круглов из Омска был убит в зоне без видеонаблюдения, причем именно в момент кульминационного события — сожжения чучела Burning Man, когда большинство посетителей были заняты.

Ключевым моментом стало свидетельство очевидцев, которые видели Круглова за несколько часов до смерти в компании неизвестного мужчины в тёмных очках на одном из танцполов. При этом лагерь «Luminary Love», где проживал россиянин, в роковой день оставался без освещения по невыясненным причинам, что создавало дополнительную угрозу безопасности.

Сейчас американские полицейские продолжают опрашивать тех, кто общался с россиянином во время фестиваля, они показывали им фотографии подозреваемых.

Родственники Круглова организовали сбор средств для возвращения тела, одновременно оказывая содействие американским властям в расследовании. Этот случай стал первым убийством за многолетнюю историю фестиваля, что заставило организаторов пересмотреть концепцию безопасности мероприятия.

Власти Невады подтвердили гибель россиянина Круглова на фестивале Burning Man
Напомним, ранее сообщалось, что 37-летний уроженец Омска Вадим Круглов лишился жизни прямо во время фаер-шоу на фестивале Burning Man в Соединённых Штатах. Полиция обнаружила тело россиянина в луже крови. Основная версия следствия — убийство.

Обложка © Telegram / SHOT

Мария Любицкая
