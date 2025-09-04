Мессенджер MAX
3 сентября, 22:09

Власти Невады подтвердили гибель россиянина Круглова на фестивале Burning Man

Вадим Круглов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofi.co_

Власти Невады подтвердили, что на музыкальном фестивале Burning Man погиб гражданин России Вадим Круглов. Руководство штата уведомило о случившемся родственников погибшего. Об этом сообщил офис шерифа округа Першинг.

«Пострадавший был опознан как Вадим Круглов из России. Его семья уведомлена», — сказано в заявлении.

Личность погибшего была определена благодаря отпечаткам пальцев, добавили власти Невады. Очевидцев попросили сообщать любую информацию, которая поможет установить подозреваемого и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что 37-летний уроженец Омска Вадим Круглов лишился жизни прямо во время фаер-шоу на фестивале Burning Man в Соединённых Штатах. Полиция обнаружила тело россиянина в луже крови. Расследование осложняется отсутствием видеозаписей с места событий. Основная версия следствия — убийство.

