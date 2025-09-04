Власти Невады подтвердили гибель россиянина Круглова на фестивале Burning Man

Власти Невады подтвердили, что на музыкальном фестивале Burning Man погиб гражданин России Вадим Круглов. Руководство штата уведомило о случившемся родственников погибшего. Об этом сообщил офис шерифа округа Першинг.

«Пострадавший был опознан как Вадим Круглов из России. Его семья уведомлена», — сказано в заявлении.

Личность погибшего была определена благодаря отпечаткам пальцев, добавили власти Невады. Очевидцев попросили сообщать любую информацию, которая поможет установить подозреваемого и обстоятельства произошедшего.