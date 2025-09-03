Нелегалы из Африки устроили резню на корабле в Атлантике, погибли около 70 человек

Правоохранительные органы Испании расследуют обстоятельства гибели 69 мигрантов, тела которых обнаружили в водах Атлантического океана. Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на предварительные данные, указывающие на то, что мигранты могли быть убиты другими пассажирами из-за обвинений в краже воды и колдовстве.

Предполагается, что убийства произошли на борту судна, перевозившего около 320 мигрантов к Канарским островам. Судно около недели дрейфовало в Атлантике после поломки. Береговая охрана Испании обнаружила его в 400 километрах от Канарских островов, спасти удалось 251 человека. Полиция задержала более 20 человек по подозрению в совершении насильственных действий в отношении погибших.

В настоящее время испанская полиция продолжает расследование. Задержанные дают показания, чтобы установить точные причины и обстоятельства трагедии.