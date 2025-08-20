Автобус с мигрантами загорелся после ДТП в Афганистане, погиб 71 человек

В афганской провинции Герат произошло столкновение автобуса, грузовика и мотоцикла. В инциденте погиб 71 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации провинции Ахмадуллу Муттаки.

Автобус с мигрантами попал в ДТП в Афганистане. Видео © X / Etilaatroz

«В результате дорожно-транспортного происшествия в западной провинции Герат в Афганистане во вторник вечером погиб 71 человек, в том числе 17 детей», — говорится в заявлении.

Одним из участников аварии стал автобус, в котором везли в Кабул депортированных мигрантов. После столкновения он загорелся.