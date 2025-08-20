Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 03:32

Автобус с мигрантами загорелся после ДТП в Афганистане, погиб 71 человек

ДТП с автобусом в Афганистане. Обложка © X / Etilaatroz

ДТП с автобусом в Афганистане. Обложка © X / Etilaatroz

В афганской провинции Герат произошло столкновение автобуса, грузовика и мотоцикла. В инциденте погиб 71 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации провинции Ахмадуллу Муттаки.

Автобус с мигрантами попал в ДТП в Афганистане. Видео © X / Etilaatroz

«В результате дорожно-транспортного происшествия в западной провинции Герат в Афганистане во вторник вечером погиб 71 человек, в том числе 17 детей»,говорится в заявлении.

Одним из участников аварии стал автобус, в котором везли в Кабул депортированных мигрантов. После столкновения он загорелся.

В Свердловской области столкнулись грузовик и легковушка, погибли 4 человека
В Свердловской области столкнулись грузовик и легковушка, погибли 4 человека

Ранее Life.ru рассказывал, как участник двух сезонов Битвы экстрасенсов Артур Микаберидзе погиб в аварии в Таиланде. Он получил серьёзную травму лёгких после падения с мотоцикла в ночь с 16 на 17 августа.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Афганистан
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar