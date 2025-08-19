Участник «Битвы экстрасенсов» трагически погиб в Таиланде, его жена и 5 детей просят о помощи

Участник проекта «Бита экстрасенсов» Артур Микаберидзе трагически погиб в ДТП на улицах Таиланда. Ясновидец получил серьёзную травму лёгких после падения с мотоцикла. Всё произошло в ночь с 16 на 17 августа, о чём сообщила его супруга Каролина Микаберидзе. Женщина осталась одна с пятью детьми и просит неравнодушных оказать им помощь.

«В организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания. Всё произошло слишком быстро», – рассказала вдова.

Последние годы жизни Артур вместе с семьёй — женой и пятью детьми — провёл в Таиланде. По словам супруги, именно там их духовно поддерживала сама Вселенная, и они чувствовали особую связь с окружающим миром.

Помимо даров экстрасенсорики, Артур был профессиональным психологом и разработчиком уникальных методик по развитию сверхчувственного восприятия. Вместе с женой, которая также обладала даром ясновидения, они обучали учеников искусству ченнелинга — способности общаться с высшими сущностями, ангелами и собственным подсознанием. Их занятия проходили преимущественно в онлайн-формате, собирая последователей из разных уголков мира.