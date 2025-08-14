Пробил стекло и голову: Вице-Мисс Россия погибла в страшном ДТП с лосем

Экс-участница конкурса «Мисс Вселенная» Ксения Александрова погибла в результате аварии с лосем в Тверской области. По информации VL.ru, страшное ДТП произошло ещё в июле — копытное внезапно выбежало на трассу и врезалось в автомобиль, где на пассажирском сидении находилась Александрова. Удар был настолько сильным, что животное пробило лобовое стекло и нанесло девушке тяжёлые травмы.

С черепно-мозговым повреждением Ксению экстренно доставили в реанимацию НИИ Склифосовского в Москве. Несмотря на усилия врачей, её состояние оставалось критическим. 12 августа Александрова скончалась в больнице. Новость о её смерти подтвердили близкие, а в официальном аккаунте «Мисс Вселенная» появился пост с соболезнованиями.

«В такой трагичный день осознания произошедшего хочется пообещать себе не откладывать встречи с дорогими сердцу людьми. Никогда не знаешь, когда наступит тот самый день. Берегите близких и цените каждую минуту, проведённую с ними рядом!» — написала в соцсетях вице-мисс Россия — 2018 Виолетта Тюркина.