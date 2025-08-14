Встреча Путина и Трампа
14 августа, 11:36

Пробил стекло и голову: Вице-Мисс Россия погибла в страшном ДТП с лосем

Вице-мисс Россия – 2017 Александрова погибла в ДТП с лосем в Тверской области

Ксения Александрова. Обложка © Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) / kseniyaalexandrova

Экс-участница конкурса «Мисс Вселенная» Ксения Александрова погибла в результате аварии с лосем в Тверской области. По информации VL.ru, страшное ДТП произошло ещё в июле — копытное внезапно выбежало на трассу и врезалось в автомобиль, где на пассажирском сидении находилась Александрова. Удар был настолько сильным, что животное пробило лобовое стекло и нанесло девушке тяжёлые травмы.

С черепно-мозговым повреждением Ксению экстренно доставили в реанимацию НИИ Склифосовского в Москве. Несмотря на усилия врачей, её состояние оставалось критическим. 12 августа Александрова скончалась в больнице. Новость о её смерти подтвердили близкие, а в официальном аккаунте «Мисс Вселенная» появился пост с соболезнованиями.

«В такой трагичный день осознания произошедшего хочется пообещать себе не откладывать встречи с дорогими сердцу людьми. Никогда не знаешь, когда наступит тот самый день. Берегите близких и цените каждую минуту, проведённую с ними рядом!» — написала в соцсетях вице-мисс Россия — 2018 Виолетта Тюркина.

Ранее Life.ru писал о трагическом ДТП в Московской области, где столкновение самосвала и легкового автомобиля привело к гибели троих человек — двух взрослых и одного ребёнка. Авария произошла на 12-м километре автодороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая. Предварительная информация указывает, что авария произошла из-за того, что водитель грузового автомобиля не предоставил преимущество легковой машине.

Александра Мышляева
