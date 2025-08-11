Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 08:45

Невозмутимый бык бегает по улицам Люберец и наводит страх на горожан

В Люберцах по улицам разгуливает бык, его пытаются поймать хозяин и спасатели

В Люберцах по улице разгуливает бык. Обложка © Telegram / ЛЮБЕРЦЫ⚡️Live

В Люберцах по улице разгуливает бык. Обложка © Telegram / ЛЮБЕРЦЫ⚡️Live

Ранним утром жители Люберец заметили большого быка, который бегал по улицам, а потом стал спокойно есть траву. На шее у животного была верёвка — видимо, хозяин даже не знал о побеге. Владелец рогатого уже пытается поймать животное, но безуспешно. Об этом сообщил Telegram-канал «ЛЮБЕРЦЫ Live».

В Люберцах разгуливает бык, его пытаются поймать хозяин и спасатели. Видео © Telegram / ЛЮБЕРЦЫ⚡️Live

Бык появился на улице Побратимов и сначала активно бегал по дорогам, привлекая внимание жителей. Позже он остановился и стал спокойно питаться травой и листьями. Спасатели были вызваны на место для поимки животного и его безопасного возвращения к хозяину.

На зелёных территориях столицы обитают около трёх тысяч видов животных
На зелёных территориях столицы обитают около трёх тысяч видов животных

Ранее в Истринском поселке возле гидроузла имени Куйбышева два лося три дня не могли выбраться из ловушки на территории водохранилища. Бетонная площадка стала для животных непреодолимой преградой. Экстренные службы пришли на помощь, и теперь лоси вновь свободно гуляют в лесу.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar