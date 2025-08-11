Невозмутимый бык бегает по улицам Люберец и наводит страх на горожан

Ранним утром жители Люберец заметили большого быка, который бегал по улицам, а потом стал спокойно есть траву. На шее у животного была верёвка — видимо, хозяин даже не знал о побеге. Владелец рогатого уже пытается поймать животное, но безуспешно. Об этом сообщил Telegram-канал «ЛЮБЕРЦЫ Live».

В Люберцах разгуливает бык, его пытаются поймать хозяин и спасатели. Видео © Telegram / ЛЮБЕРЦЫ⚡️Live

Бык появился на улице Побратимов и сначала активно бегал по дорогам, привлекая внимание жителей. Позже он остановился и стал спокойно питаться травой и листьями. Спасатели были вызваны на место для поимки животного и его безопасного возвращения к хозяину.