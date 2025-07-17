Спасены два лося, которые застряли на водохранилище и пробыли там три дня
На водохранилище в Истре спасли двух застрявших лосей
Лоси в ловушке на куйбышевском водохранилище. Обложка © Комитет лесного хозяйства Московской области
Два лося попали в ловушку на территории водохранилища в истринском поселке гидроузла имени Куйбышева. Животные не могли самостоятельно выбраться на берег три дня — бетонная площадка у гидроузла превратилась для них в непреодолимую преграду. Экстренным службам удалось помочь животным, которые теперь вновь гуляют по лесу.
Лось выбирается из куйбышевского водохранилища. Видео © Telegram/ Агентство «Москва»
В операции по спасению животных участвовали сотрудники МЧС и Комсельхоза Подмосковья. Одному из лосей удалось спуститься по воду к суше, а второго сохатого смыло потоком водосброса в водохранилище. Он смог доплыть до берега и убежать в лес. Операция завершилась успешно.
Ранее в Москве спасли лосёнка, который оказался рядом со МКАД. Детёныш находился возле 95 километра магистрали у трассы, где ежедневно проезжает огромное количество машин. Чтобы не допустить трагедии, на место оперативно прибыли сотрудники парка «Лосиный остров».