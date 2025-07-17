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17 июля, 11:07

Спасены два лося, которые застряли на водохранилище и пробыли там три дня

На водохранилище в Истре спасли двух застрявших лосей

Лоси в ловушке на куйбышевском водохранилище. Обложка © Комитет лесного хозяйства Московской области

Лоси в ловушке на куйбышевском водохранилище. Обложка © Комитет лесного хозяйства Московской области

Два лося попали в ловушку на территории водохранилища в истринском поселке гидроузла имени Куйбышева. Животные не могли самостоятельно выбраться на берег три дня — бетонная площадка у гидроузла превратилась для них в непреодолимую преграду. Экстренным службам удалось помочь животным, которые теперь вновь гуляют по лесу.

Лось выбирается из куйбышевского водохранилища. Видео © Telegram/ Агентство «Москва»

В операции по спасению животных участвовали сотрудники МЧС и Комсельхоза Подмосковья. Одному из лосей удалось спуститься по воду к суше, а второго сохатого смыло потоком водосброса в водохранилище. Он смог доплыть до берега и убежать в лес. Операция завершилась успешно.

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Ранее в Москве спасли лосёнка, который оказался рядом со МКАД. Детёныш находился возле 95 километра магистрали у трассы, где ежедневно проезжает огромное количество машин. Чтобы не допустить трагедии, на место оперативно прибыли сотрудники парка «Лосиный остров».

Полина Никифорова
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