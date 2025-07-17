Спасены два лося, которые застряли на водохранилище и пробыли там три дня

Два лося попали в ловушку на территории водохранилища в истринском поселке гидроузла имени Куйбышева. Животные не могли самостоятельно выбраться на берег три дня — бетонная площадка у гидроузла превратилась для них в непреодолимую преграду. Экстренным службам удалось помочь животным, которые теперь вновь гуляют по лесу.

Лось выбирается из куйбышевского водохранилища. Видео © Telegram/ Агентство «Москва»

В операции по спасению животных участвовали сотрудники МЧС и Комсельхоза Подмосковья. Одному из лосей удалось спуститься по воду к суше, а второго сохатого смыло потоком водосброса в водохранилище. Он смог доплыть до берега и убежать в лес. Операция завершилась успешно.