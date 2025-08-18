Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 05:47

Пожарный-парашютист погиб, спасая леса Якутии

Парашютист-пожарный Борис Татаринов погиб при тушении лесов в Якутии

Борис Татаринов. Обложка © Telegram / «Экология Якутии»

Борис Татаринов. Обложка © Telegram / «Экология Якутии»

Инструктор парашютно-пожарной группы Якутского авиаотделения «Авиалесоохрана» Борис Татаринов погиб во время борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщило министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

«С прискорбием сообщаем о гибели Бориса Петровича Татаринова, отважного парашютиста-пожарного, погибшего при тушении лесных пожаров. 14 августа 2025 года ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» потеряла коллегу, надёжного товарища, сотрудника Якутского авиаотделения»,говорится в официальном заявлении ведомства.

Коллеги характеризуют Татаринова как высококлассного специалиста, всегда готового прийти на помощь. Он увлекался спортом и в составе команды «Авиалесоохраны» участвовал в республиканских соревнованиях на Кубок Труда. На счету погибшего — 52 парашютных прыжка, включая 11 оперативных высадок для борьбы с огнём.

Руководитель «Авиалесоохраны» Владимир Леонов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив его профессионализм и самоотверженность. У Бориса Татаринова остались девятилетний сын, родители и брат.

Федеральный судья Ветлугин убит в Волгоградской области
Федеральный судья Ветлугин убит в Волгоградской области

Ранее сообщалось, что известный российский альпинист Николай Тотмянин, шестикратный кавалер знака «Снежный барс», ушёл из жизни в Бишкеке. Причиной смерти 66-летнего капитана российской сборной по альпинизму стала остановка сердца. Это произошло вскоре после успешного восхождения на пик Победы.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar