Пожарный-парашютист погиб, спасая леса Якутии

Инструктор парашютно-пожарной группы Якутского авиаотделения «Авиалесоохрана» Борис Татаринов погиб во время борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщило министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

«С прискорбием сообщаем о гибели Бориса Петровича Татаринова, отважного парашютиста-пожарного, погибшего при тушении лесных пожаров. 14 августа 2025 года ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» потеряла коллегу, надёжного товарища, сотрудника Якутского авиаотделения», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Коллеги характеризуют Татаринова как высококлассного специалиста, всегда готового прийти на помощь. Он увлекался спортом и в составе команды «Авиалесоохраны» участвовал в республиканских соревнованиях на Кубок Труда. На счету погибшего — 52 парашютных прыжка, включая 11 оперативных высадок для борьбы с огнём.

Руководитель «Авиалесоохраны» Владимир Леонов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив его профессионализм и самоотверженность. У Бориса Татаринова остались девятилетний сын, родители и брат.