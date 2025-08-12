Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы

В Бишкеке скончался известный российский альпинист Николай Тотмянин, шестикратный обладатель знака «Снежный барс». Сердце 66-летнего капитана сборной команды РФ остановилось вскоре после восхождения на пик Победы. Об этом сообщает Федерация альпинизма России.

Тотмянин был заслуженным мастером спорта России, обладателем престижной награды «Золотой ледоруб» и профессиональным горным гидом. За свою карьеру он совершил восхождения на многие знаменитые вершины мира, включая пик Жанну, западную стену К2, северную стену Эйгера, пик Корженевской и Эверест с северной стороны.