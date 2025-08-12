Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 13:59

Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы

Капитан сборной России по альпинизму Тотмянин скончался на 67-м году жизни

Обложка © VK/ Федерация альпинизма России

Обложка © VK/ Федерация альпинизма России

В Бишкеке скончался известный российский альпинист Николай Тотмянин, шестикратный обладатель знака «Снежный барс». Сердце 66-летнего капитана сборной команды РФ остановилось вскоре после восхождения на пик Победы. Об этом сообщает Федерация альпинизма России.

Тотмянин был заслуженным мастером спорта России, обладателем престижной награды «Золотой ледоруб» и профессиональным горным гидом. За свою карьеру он совершил восхождения на многие знаменитые вершины мира, включая пик Жанну, западную стену К2, северную стену Эйгера, пик Корженевской и Эверест с северной стороны.

Звезда фильма «Батальонъ» актриса Анна Кузнецова умерла в возрасте 48 лет
Звезда фильма «Батальонъ» актриса Анна Кузнецова умерла в возрасте 48 лет

Ранее на 60-м году жизни скончался бывший гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов. Он возглавлял предприятие с 2013 по 2020 год, после чего передал пост техническому директору Виталию Лауку. Летом 2023 года он вернулся в «Уралкалий» в качестве председателя совета директоров.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar