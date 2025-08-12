Встреча Путина и Трампа
На 60-м году жизни скончался бывший гендиректор «Уралкалия»

Умер бывший гендиректор Уралкалия Дмитрий Осипов

Скончался бывший генеральный директор компании «Уралкалий» Дмитрий Осипов. Обложка © VK / Андрей Силаев

В ночь на 12 августа на 60-м году жизни скончался председатель совета директоров ПАО «Уралкалий» и бывший генеральный директор предприятия Дмитрий Осипов. О его кончине сообщил в социальных сетях депутат Законодательного собрания Прикамья Андрей Силаев.

«Мы будем помнить его как человека, который не только вёл за собой, но и вдохновлял нас на новые свершения. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Дмитрия Васильевича», — говорится в сообщении.

Осипов возглавлял «Уралкалий» с 2013 по 2020 год, после чего передал пост техническому директору Виталию Лауку. В январе 2021-го он стал генеральным директором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», а летом 2023 года вернулся в «Уралкалий» в качестве председателя совета директоров. Кроме того, Осипов был депутатом Законодательного собрания Пермского края третьего созыва (2016–2021 годы), избирался по одномандатному округу №14.

Ранее сообщалось, что после долгой болезни ушла из жизни заслуженная актриса театра и кино Татьяна Егорова, которой был 81 год. Коллеги и друзья знали её как талантливую, красивую и крайне остроумную, доброжелательную личность.

