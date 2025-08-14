Федеральный судья Ветлугин убит в Волгоградской области
В городе Камышине Волгоградской области совершено зверское убийство федерального судьи Василия Ветлугина, сообщает SHOT.
Его тело было обнаружено на улице Советской с признаками насильственной смерти: огнестрельное ранение, ампутированный половой орган и нож, воткнутый в глазницу.
Место убийства судьи. Фото © Telegram / НАШ КАМЫШИН
Предварительной версией произошедшего рассматривается ревность. По факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется всестороннее расследование для установления всех обстоятельств.
Ранее главу алтайской федерации ММА зарезали ножом прямо во время свадьбы. Во время праздника убийца внезапно набросился на жертву и нанёс как минимум один удар ножом в область сердца. Веселье мгновенно сменилось ужасом, а раненый умер от потери крови.
