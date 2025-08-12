Встреча Путина и Трампа
12 августа, 14:18

Арестован поджигатель релейного шкафа, убивший полицейского под Архангельском

Мужчина, убивший сотрудника полиции. Обложка © Telegram / Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО

Суд арестовал на два месяца 47-летнего жителя Коношского района Архангельской области, подозреваемого в убийстве сотрудника полиции и ранении второго правоохранителя во время обыска. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Подозреваемый в зале суда. Видео © Telegram / «Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО»

«Подозреваемый обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов с целью воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка»,говорится в официальном сообщении следственного управления.

ФСБ задержала амурчанина за подготовку теракта на Транссибе
ФСБ задержала амурчанина за подготовку теракта на Транссибе

Напомним, инцидент произошёл 10 августа, когда группа полицейских прибыла для проведения обыска в рамках расследования уголовного дела о поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции. Во время операции подозреваемый оказал вооружённое сопротивление. В результате этого один сотрудник получил ранение, другой — скончался. В настоящее время следствие продолжает работу по двум уголовным делам: о поджоге железнодорожного оборудования и об убийстве сотрудника правоохранительных органов.

