Арестован поджигатель релейного шкафа, убивший полицейского под Архангельском
Мужчина, убивший сотрудника полиции. Обложка © Telegram / Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО
Суд арестовал на два месяца 47-летнего жителя Коношского района Архангельской области, подозреваемого в убийстве сотрудника полиции и ранении второго правоохранителя во время обыска. Об этом сообщает региональное управление СК России.
Подозреваемый в зале суда. Видео © Telegram / «Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО»
«Подозреваемый обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов с целью воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка», — говорится в официальном сообщении следственного управления.
Напомним, инцидент произошёл 10 августа, когда группа полицейских прибыла для проведения обыска в рамках расследования уголовного дела о поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции. Во время операции подозреваемый оказал вооружённое сопротивление. В результате этого один сотрудник получил ранение, другой — скончался. В настоящее время следствие продолжает работу по двум уголовным делам: о поджоге железнодорожного оборудования и об убийстве сотрудника правоохранительных органов.