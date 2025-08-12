Арестован поджигатель релейного шкафа, убивший полицейского под Архангельском

Суд арестовал на два месяца 47-летнего жителя Коношского района Архангельской области, подозреваемого в убийстве сотрудника полиции и ранении второго правоохранителя во время обыска. Об этом сообщает региональное управление СК России.

«Подозреваемый обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов с целью воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка», — говорится в официальном сообщении следственного управления.

Напомним, инцидент произошёл 10 августа, когда группа полицейских прибыла для проведения обыска в рамках расследования уголовного дела о поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции. Во время операции подозреваемый оказал вооружённое сопротивление. В результате этого один сотрудник получил ранение, другой — скончался. В настоящее время следствие продолжает работу по двум уголовным делам: о поджоге железнодорожного оборудования и об убийстве сотрудника правоохранительных органов.