В Свердловской области столкнулись грузовик и легковушка, погибли 4 человека

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Авария произошла 267-м километре автодороги, там столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщила пресс-служба свердловской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль Scania с полуприцепом и легковая машина Chery. <...> Число погибших возросло до четырёх человек. Тело четвертого пострадавшего извлечено из поврежденного автомобиля Chery», — уточнили в пресс-службе.