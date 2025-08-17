Встреча Путина и Трампа
17 августа, 14:36

В Свердловской области столкнулись грузовик и легковушка, погибли 4 человека

Обложка © Telegram/ Госавтоинспекция Свердловской области

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло серьёзное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Авария произошла 267-м километре автодороги, там столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщила пресс-служба свердловской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль Scania с полуприцепом и легковая машина Chery. <...> Число погибших возросло до четырёх человек. Тело четвертого пострадавшего извлечено из поврежденного автомобиля Chery», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Life.ru сообщал о ДТП, которое произошло в Сочи. Там во время джипинга УАЗ «Патриот» перевернулся на горной дороге. Во время подъёма машина завалилась на бок, и часть пассажиров выпала из неё. Пострадали четыре туриста.

