УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге в Сочи

Во время джипинга в Сочи УАЗ «Патриот» перевернулся на горной дороге. Во время подъёма машина завалилась на бок, и часть пассажиров выпала из неё. Пострадали четыре туриста. Об этом сообщил SHOT.

Авария произошла в районе села Красная Воля. Автомобиль был полностью заполнен туристами, участвовавшими в джипинг-туре. Предварительно пострадали четыре человека с тяжёлыми травмами и переломами. По некоторым данным, в салоне находилось более десяти человек.