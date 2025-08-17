Встреча Путина и Трампа
17 августа, 07:51

УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге в Сочи

SHOT: В Сочи во время джипинга УАЗ перевернулся, четыре туриста пострадали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / doctor_k

Во время джипинга в Сочи УАЗ «Патриот» перевернулся на горной дороге. Во время подъёма машина завалилась на бок, и часть пассажиров выпала из неё. Пострадали четыре туриста. Об этом сообщил SHOT.

Авария произошла в районе села Красная Воля. Автомобиль был полностью заполнен туристами, участвовавшими в джипинг-туре. Предварительно пострадали четыре человека с тяжёлыми травмами и переломами. По некоторым данным, в салоне находилось более десяти человек.

В Башкирии перевернулся автомобиль с женщиной и 6 детьми в салоне

Ранее в Псковской области на трассе Санкт-Петербург — Невель произошло смертельное ДТП. Легковушка Hyundai выехала на встречную полосу и столкнулась с междугородним автобусом, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург — Минск. Все находившиеся в легковушке погибли.

