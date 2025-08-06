Фатальный выезд на встречку: Под Псковом автобус столкнулся с легковушкой, есть жертвы

На трассе в Островском районе Псковской области произошло смертельное ДТП — легковушка Hyundai выехала на встречную полосу и врезалась в междугородний автобус. Все находившиеся в автомобиле погибли. Об этом сообщил Telegram-канал Псковская сводка паи.

Три человека погибли в ДТП с участием автобуса под Псковом. Фото © Telegram / ПСКОВСКАЯ СВОДКА паи

Авария случилась на 336-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель. Легковушка пошла на обгон или потеряла управление, врезавшись лоб в лоб в автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Минск. Удар оказался настолько сильным, что шансов у троих человек в Hyundai не осталось. Пассажиры автобуса не пострадали. На место прибыли сотрудники ГИБДД, чтобы установить все обстоятельства аварии и восстановить картину произошедшего.