Фатальный выезд на встречку: Под Псковом автобус столкнулся с легковушкой, есть жертвы
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса под Псковом
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса под Псковом. Обложка © Telegram / ПСКОВСКАЯ СВОДКА паи
На трассе в Островском районе Псковской области произошло смертельное ДТП — легковушка Hyundai выехала на встречную полосу и врезалась в междугородний автобус. Все находившиеся в автомобиле погибли. Об этом сообщил Telegram-канал Псковская сводка паи.
Три человека погибли в ДТП с участием автобуса под Псковом. Фото © Telegram / ПСКОВСКАЯ СВОДКА паи
Авария случилась на 336-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель. Легковушка пошла на обгон или потеряла управление, врезавшись лоб в лоб в автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Минск. Удар оказался настолько сильным, что шансов у троих человек в Hyundai не осталось. Пассажиры автобуса не пострадали. На место прибыли сотрудники ГИБДД, чтобы установить все обстоятельства аварии и восстановить картину произошедшего.
Это уже не первый случай за последнее время, когда дорога становится смертельно опасной для всей семьи. Ранее в Башкирии мать с шестью детьми поехала купаться в соседнюю деревню, но не справилась с управлением. Машину вынесло в кювет, где она перевернулась. Троих детей пришлось срочно госпитализировать, остальных передали родственникам.