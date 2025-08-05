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5 августа, 13:12

Пассажиры выпадали из окон в момент кульбита: Страшное видео ДТП с автобусом под Тулой

На видео сняли, как люди выпали из автобуса в момент аварии в Тульской области

Обложка © Telegram-канал Myslo

Обложка © Telegram-канал Myslo

В Тульской области пассажиры вылетели из окон во время аварии автобуса, следовавшего из Луганска. Видео момента ДТП опубликовал Telegram-канал Myslo.

По предварительным данным, причиной происшествия стал густой туман, осложнивший видимость на трассе М-4 «Дон» в Киреевском районе.

Видео © Telegram-канал Myslo

Камера наблюдения зафиксировала, как автобус на высокой скорости заносит, он ложится на бок, и в этот момент из окон начинают выпадать пассажиры. Некоторые из них тут же встают и отбегают в сторону. Позже на записи видно, как очевидцы помогают поставить транспорт обратно на колёса. Один из выживших рассказал, что водитель мог задремать за рулём, а сам он успел выпрыгнуть через окно.

Автобус влетел в пункт оплаты на трассе М-4 «Дон» под Тулой, 30 человек пострадали
Автобус влетел в пункт оплаты на трассе М-4 «Дон» под Тулой, 30 человек пострадали

Ранее Life.ru сообщал, что 35 человек, в том числе трое детей, получили травмы и были госпитализированы после ДТП с автобусом в Тульской области. Состояние пятерых пострадавших вызывает серьёзные опасения

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Марина Фещенко
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