Пассажиры выпадали из окон в момент кульбита: Страшное видео ДТП с автобусом под Тулой
На видео сняли, как люди выпали из автобуса в момент аварии в Тульской области
Обложка © Telegram-канал Myslo
В Тульской области пассажиры вылетели из окон во время аварии автобуса, следовавшего из Луганска. Видео момента ДТП опубликовал Telegram-канал Myslo.
По предварительным данным, причиной происшествия стал густой туман, осложнивший видимость на трассе М-4 «Дон» в Киреевском районе.
Видео © Telegram-канал Myslo
Камера наблюдения зафиксировала, как автобус на высокой скорости заносит, он ложится на бок, и в этот момент из окон начинают выпадать пассажиры. Некоторые из них тут же встают и отбегают в сторону. Позже на записи видно, как очевидцы помогают поставить транспорт обратно на колёса. Один из выживших рассказал, что водитель мог задремать за рулём, а сам он успел выпрыгнуть через окно.
Ранее Life.ru сообщал, что 35 человек, в том числе трое детей, получили травмы и были госпитализированы после ДТП с автобусом в Тульской области. Состояние пятерых пострадавших вызывает серьёзные опасения