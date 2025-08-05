Пассажиры выпадали из окон в момент кульбита: Страшное видео ДТП с автобусом под Тулой

Камера наблюдения зафиксировала, как автобус на высокой скорости заносит, он ложится на бок, и в этот момент из окон начинают выпадать пассажиры. Некоторые из них тут же встают и отбегают в сторону. Позже на записи видно, как очевидцы помогают поставить транспорт обратно на колёса. Один из выживших рассказал, что водитель мог задремать за рулём, а сам он успел выпрыгнуть через окно.