В числе пострадавших в ДТП под Тулой есть пятеро детей

Тридцать пять человек, в том числе трое детей, получили травмы и были госпитализированы после ДТП с автобусом в Тульской области. Состояние пятерых пострадавших вызывает серьёзные опасения, о чём проинформировал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в ДТП с автобусом в Тульской области пострадали 39 человек, в их числе 5 детей. Госпитализированы 35 пострадавших, включая 3 детей», — сообщил он.

Кузнецов добавил, что пять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, остальные, по оценкам медиков, в состоянии средней степени тяжести.

По его словам, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме, и для повышения эффективности лечения предусмотрены телемедицинские консультации с экспертами федерального уровня.