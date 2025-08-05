В числе пострадавших в ДТП под Тулой есть пятеро детей
Минздрав: 35 человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Тульской области
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Тридцать пять человек, в том числе трое детей, получили травмы и были госпитализированы после ДТП с автобусом в Тульской области. Состояние пятерых пострадавших вызывает серьёзные опасения, о чём проинформировал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в ДТП с автобусом в Тульской области пострадали 39 человек, в их числе 5 детей. Госпитализированы 35 пострадавших, включая 3 детей», — сообщил он.
Кузнецов добавил, что пять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, остальные, по оценкам медиков, в состоянии средней степени тяжести.
По его словам, медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме, и для повышения эффективности лечения предусмотрены телемедицинские консультации с экспертами федерального уровня.
Напомним, что сегодня утром на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области рейсовый автобус, следовавший из Луганска в Москву, врезался в столб пункта взимания платы. Всего в момент происшествия в салоне было 48 человек.