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Регион
4 августа, 04:58

Два человека погибли при столкновении грузового поезда и автобуса в Ленобласти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека погибли и ещё десять пострадали, по предварительным данным, при столкновении грузового поезда и туристического автобуса на железнодорожном переезде Инема в Ленобласти. Об этом сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Там отметили, что в результате ДТП схода подвижного состава нет. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась.

Проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров по данному инциденту проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

Два человека погибли и один пострадал в ДТП с участием грузовика в Приморье
Два человека погибли и один пострадал в ДТП с участием грузовика в Приморье

Ранее Life.ru рассказывал, как в Мордовии автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. В результате пострадали десять человек, включая одного ребёнка.

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Артур Лапсаков
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