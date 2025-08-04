Два человека погибли при столкновении грузового поезда и автобуса в Ленобласти

Два человека погибли и ещё десять пострадали, по предварительным данным, при столкновении грузового поезда и туристического автобуса на железнодорожном переезде Инема в Ленобласти. Об этом сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Там отметили, что в результате ДТП схода подвижного состава нет. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась.

Проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров по данному инциденту проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.