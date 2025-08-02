Число пострадавших из-за падения автобуса в кювет в Мордовии выросло до 10
Обложка © VK / ГУ МЧС России по Республике Мордовия
Десять человек получили травмы в результате опрокидывания автобуса во время движения по дороге вблизи села Хлебино в Мордовии. Такие уточнённые данные приводит в телеграм-канале МВД по региону. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний.
«В результате ДТП пострадало 10 человек, в том числе 1 ребёнок. Они получили лёгкие и средней тяжести травмы, все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение», — говорится в тексте.
Напомним, утром 2 августа неподалёку от села Хлебино в Теньгушевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Всего в салоне находилось 48 человек. Водитель потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось на бок. Изначально сообщалось о шести пострадавших.