Девушка оказалась заперта в машине с телами двух погибших после страшного ДТП в Удмуртии

В Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Девушка оказалась заперта в машине с телами, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

«На автодороге «Можга — Бемыж» возле с. Поршур столкнулись два легковых автомобиля — «Нива Шевроле» (находились 4 человека, детей нет) и «Лада Веста» (находились 4 человека, в том числе 3 детей)», — уточнили в правоохранительных органах.

Последствия аварии. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии

В результате аварии погибли две женщины – пассажирки «Нивы», ещё шесть человек, включая троих несовершеннолетних, получили травмы. Спасателям пришлось деблокировать зажатую в автомобиле девушку и извлекать тела погибших. Причины аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции Удмуртии.