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Регион
2 августа, 12:49

Девушка оказалась заперта в машине с телами двух погибших после страшного ДТП в Удмуртии

Два человека погибли и 6 пострадали при столкновении двух легковушек в Удмуртии

Последствия аварии. Обложка © Telegram / МЧС Удмуртии

Последствия аварии. Обложка © Telegram / МЧС Удмуртии

В Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Девушка оказалась заперта в машине с телами, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

«На автодороге «Можга Бемыж» возле с. Поршур столкнулись два легковых автомобиля «Нива Шевроле» (находились 4 человека, детей нет) и «Лада Веста» (находились 4 человека, в том числе 3 детей)»,уточнили в правоохранительных органах.

Последствия аварии. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии

Последствия аварии. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии

В результате аварии погибли две женщины – пассажирки «Нивы», ещё шесть человек, включая троих несовершеннолетних, получили травмы. Спасателям пришлось деблокировать зажатую в автомобиле девушку и извлекать тела погибших. Причины аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции Удмуртии.

Фотограф Киркорова и Билана погиб в ДТП в Москве
Фотограф Киркорова и Билана погиб в ДТП в Москве

Накануне стало известно о гибели дизайнеров Марио Пальино и Джанни Гроссии, создавших куклы Барби в образах знаменитых артистов. Трагедия произошла на трассе Турин-Милан в итальянской Ломбардии: выскочившая на встречку машина влетела в автомобиль, где находились мужчины.

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Юрий Лысенко
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