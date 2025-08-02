Девушка оказалась заперта в машине с телами двух погибших после страшного ДТП в Удмуртии
Два человека погибли и 6 пострадали при столкновении двух легковушек в Удмуртии
Последствия аварии. Обложка © Telegram / МЧС Удмуртии
В Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Девушка оказалась заперта в машине с телами, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
«На автодороге «Можга — Бемыж» возле с. Поршур столкнулись два легковых автомобиля — «Нива Шевроле» (находились 4 человека, детей нет) и «Лада Веста» (находились 4 человека, в том числе 3 детей)», — уточнили в правоохранительных органах.
Последствия аварии. Фото © Telegram / МЧС Удмуртии
В результате аварии погибли две женщины – пассажирки «Нивы», ещё шесть человек, включая троих несовершеннолетних, получили травмы. Спасателям пришлось деблокировать зажатую в автомобиле девушку и извлекать тела погибших. Причины аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции Удмуртии.
Накануне стало известно о гибели дизайнеров Марио Пальино и Джанни Гроссии, создавших куклы Барби в образах знаменитых артистов. Трагедия произошла на трассе Турин-Милан в итальянской Ломбардии: выскочившая на встречку машина влетела в автомобиль, где находились мужчины.