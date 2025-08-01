Создатели кукол Барби погибли в ДТП с пятью жертвами

В Италии в результате ДТП трагически погибли известные дизайнеры Марио Пальино (52 года) и Джанни Гросси (55 лет). Они являлись создателями кукол Барби в образах знаменитостей, сообщает издание WWD.

Автокатастрофа произошла на трассе Турин-Милан в регионе Ломбардия. Один из водителей выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с машиной, в которой находились Пальино и Гросси. Оба дизайнера скончались на месте происшествия.

В аварии также погибли водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу, и пассажир машины, в которой ехали дизайнеры. Ещё одна женщина, находившаяся в транспорте, была госпитализирована. Компания Mattel, владелец бренда Барби, подтвердила смерть своих партнёров в официальном заявлении.

Марио Пальино и Джанни Гросси получили известность благодаря созданию уникальных кукол Барби, вдохновлённых образами знаменитостей. Именно они разработали концепцию выпуска популярной игрушки в виде Мадонны, Шер, Леди Гаги, Мэрилин Монро, Сары Джессики Паркер и других звёзд. Эти экземпляры игрушек сейчас пользуются огромным спросом среди коллекционеров.