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1 августа, 08:44

Создатели кукол Барби погибли в ДТП с пятью жертвами

В крупной аварии в Италии погибли дизайнеры Барби-Мадонны и Барби-Мэрилин Монро

Марио Пальино и Джанни Гросси. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bilyonaryo News Channel

Марио Пальино и Джанни Гросси. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bilyonaryo News Channel

В Италии в результате ДТП трагически погибли известные дизайнеры Марио Пальино (52 года) и Джанни Гросси (55 лет). Они являлись создателями кукол Барби в образах знаменитостей, сообщает издание WWD.

Автокатастрофа произошла на трассе Турин-Милан в регионе Ломбардия. Один из водителей выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с машиной, в которой находились Пальино и Гросси. Оба дизайнера скончались на месте происшествия.

В аварии также погибли водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу, и пассажир машины, в которой ехали дизайнеры. Ещё одна женщина, находившаяся в транспорте, была госпитализирована. Компания Mattel, владелец бренда Барби, подтвердила смерть своих партнёров в официальном заявлении.

Марио Пальино и Джанни Гросси получили известность благодаря созданию уникальных кукол Барби, вдохновлённых образами знаменитостей. Именно они разработали концепцию выпуска популярной игрушки в виде Мадонны, Шер, Леди Гаги, Мэрилин Монро, Сары Джессики Паркер и других звёзд. Эти экземпляры игрушек сейчас пользуются огромным спросом среди коллекционеров.

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Кстати, ранее компания Mattel представила новый вариант куклы Барби с инсулиновой помпой. В комплект также входят смартфон с приложением для мониторинга сахара в крови и сумка для хранения необходимых вещей. Однако российские правозащитники попросили проверить куклы из инклюзивной серии. Общественники обеспокоены моделями с протезами, особенностями пигментации и признаками синдрома Дауна. По мнению заявителей, эти игрушки могут негативно влиять на детскую психику.

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Наталья Афонина
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