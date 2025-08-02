Автобус с 48 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Мордовии: много пострадавших
В Мордовии опрокинулся автобус с 48 пассажирами, пострадали шесть человек
Ранним утром 2 августа неподалёку от села Хлебино в Теньгушевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, водитель потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало вправо с проезжей части и опрокинулось на бок. Об этом сообщает МВД по Республике Мордовия.
«Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил опрокидывание автобуса, в котором находились 48 пассажиров, в том числе 6 несовершеннолетних, на правый бок», — сказано в публикации.
В результате инцидента шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них один ребёнок. Некоторые пострадавшие получили помощь прямо на месте аварии, остальные были доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.
Водитель транспортного средства был трезв. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят необходимые следственные действия.
Ранее в Пензенской области на трассе М-5 в аварии погибли шесть человек, среди которых был один ребёнок. Это случилось рано утром 1 августа. Полиция также опубликовала жуткие фотографии последствий ДТП со смятыми автомобилями Datsun ON-DO и Chevrolet Epica.
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